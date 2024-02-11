Нетаньяху обещает эвакуацию мирных жителей из Рафаха в связи с готовящимся наступлением израильских войск

Израиль предоставит безопасный проход для эвакуации мирных жителей из Рафаха в секторе Газа перед наступлением на силы группировки ХАМАС в этом городе, заявил в интервью телеканалу ABC израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
"Мы собираемся (...) организовать безопасный коридор, по которому сможет уйти гражданское население", - сказал премьер.
На вопрос, куда могут отправиться эвакуированные палестинцы, Нетаньяху отметил, что Израиль "работает над детальным планом", и что он пытается "уберечь гражданское население от опасности".
Премьер повторил, что "победа не за горами", и что израильские войска разгромят остающиеся у ХАМАС батальоны в Рафахе, который, по словам Нетаньяху, стал "последним бастионом" группировки. Он отверг призывы не направлять израильские войска в Рафах, подчеркнув, что подобное решение было бы равноценно поражению.
В минувшую пятницу стало известно, что Нетаньяху дал приказ подготовить план эвакуации мирного населения из Рафаха, который находится в секторе Газа на границе с Египтом, перед ожидающимся израильским наступлением. При этом в Рафахе собрались около 1,4 - 1,5 млн палестинцев, бегущих от боев по всему сектору Газа.
Ранее на Западе критиковали план Израиля начать наступление на Рафах. Представитель госдепа Ведант Патель отмечал, что без должного планирования военная кампания в зоне, где укрывается около миллиона человек, превратится в катастрофу. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркивал, что Вашингтон не будет поддерживать наступательные действия Израиля на Рафах.
7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.
По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября выросло до 28 тыс. 64 человек, раненых - до 67 тыс. 611. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населением и среди членов палестинских вооруженных группировок.
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