Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8312 RUR   0.0187 GBR   2.1446 TRY   0.0554

Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 76.84 +0.62 Brent 82.19 +0.56

Дальнее зарубежье 11.02.2024 12:55

Нетаньяху обещает эвакуацию мирных жителей из Рафаха в связи с готовящимся наступлением израильских войск

Израиль предоставит безопасный проход для эвакуации мирных жителей из Рафаха в секторе Газа перед наступлением на силы группировки ХАМАС в этом городе, заявил в интервью телеканалу ABC израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Мы собираемся (...) организовать безопасный коридор, по которому сможет уйти гражданское население", - сказал премьер.

На вопрос, куда могут отправиться эвакуированные палестинцы, Нетаньяху отметил, что Израиль "работает над детальным планом", и что он пытается "уберечь гражданское население от опасности".

Премьер повторил, что "победа не за горами", и что израильские войска разгромят остающиеся у ХАМАС батальоны в Рафахе, который, по словам Нетаньяху, стал "последним бастионом" группировки. Он отверг призывы не направлять израильские войска в Рафах, подчеркнув, что подобное решение было бы равноценно поражению.

В минувшую пятницу стало известно, что Нетаньяху дал приказ подготовить план эвакуации мирного населения из Рафаха, который находится в секторе Газа на границе с Египтом, перед ожидающимся израильским наступлением. При этом в Рафахе собрались около 1,4 - 1,5 млн палестинцев, бегущих от боев по всему сектору Газа.

Ранее на Западе критиковали план Израиля начать наступление на Рафах. Представитель госдепа Ведант Патель отмечал, что без должного планирования военная кампания в зоне, где укрывается около миллиона человек, превратится в катастрофу. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркивал, что Вашингтон не будет поддерживать наступательные действия Израиля на Рафах.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября выросло до 28 тыс. 64 человек, раненых - до 67 тыс. 611. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населением и среди членов палестинских вооруженных группировок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, РАФАХ, НАСЕЛЕНИЕ, ЭВАКУАЦИЯ


Похожие новости


Нетаньяху распорядился подготовить план эвакуации мирного населения из Рафаха в секторе Газа перед наступлением Израиля Израиль продолжает наносить авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az