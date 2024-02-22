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Регион 22.02.2024 22:20

Глава Минобороны Франции едет в Армению

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню прибудет в Армению с представителями ряда ведущих компаний военно-промышленного комплекса, сообщает Politico.

Отмечается, что французский министр позже в четверг вылетит в Армению, вместе с ним республику посетят представители компаний MBDA, Nexter, Safran, Thales, Arquus и Lecorni.

Это будет первый в истории визит главы Минобороны Франции в Армению.

В четверг LeFigaro сообщило, что Франция 22 февраля отправила в Армению партию оборонительного вооружения. Вооружение включает в себя три радара Ground Master (GM 200) компании Thales, которые позволяют обнаруживать самолеты противника на расстоянии 250 километров, а также приборы ночного видения и бинокли.

В конце декабря армянское госинформагентство "Арменпресс" со ссылкой на доклад отдела по защите бюджета сената Франции сообщило, что Франция поставит Армении 50 бронемашин "Бастион", из которых 24 уже прибыли в республику, а также изучит вопрос поставок артиллерийских систем CAESAR и ракетных комплексов MISTRAL 3. Армения также подписала заказ на приобретение радаров GM 200.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ФРАНЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ


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