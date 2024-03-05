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Страны ЕС не достигли согласия о передаче Украине доходов с замороженных активов РФ - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пока не готов сделать предложение Совету Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов в интересах Украины из-за отсутствия консенсуса в ЕС.

Если бы государствам ЕС удалось договориться об использовании замороженных активов РФ, то Евросоюз, по его словам, смог бы направить эти средства для усиления оборонно-промышленной базы Украины. "Но для этого нам нужно соглашение на уровне государств-членов, принятое единогласно на основе предложения, сделанного в рамках совместной политики безопасности и обороны Европейского союза", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе во время презентации вместе с Еврокомиссией Европейской оборонно-промышленной стратегии и Европейской программы оборонной промышленности (EDIP).

Бюджет этой программы предусматривает, помимо прочего, расширение оборонно-промышленного сотрудничества ЕС с Украиной и поддержку развития украинской оборонной технологической и промышленной базы.

"Между государствами-членами нет согласия (об использовании активов РФ - ИФ)", - продолжил Боррель.

Для принятия такого решения, добавил он, ему как главе высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны надлежит сделать Совету Евросоюза соответствующее предложение и, поскольку речь идет об аспекте ограничительных мер против РФ, получить единогласную поддержку.

"Я сделаю это, когда буду уверен, что государства-члены готовы согласиться с этим предложением. В настоящее время этого нет. Мы продолжаем обсуждения, мы достигли согласия об определении ресурсов, об их отдельном хранении", - объяснил глава европейской дипломатии.

При этом он уточнил, что речь не идет о конфискации российских активов. "Наши обсуждения касаются доходов, генерируемых этими активами. Не самого капитала, а дохода с него", - сказал Боррель.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, АКТИВЫ, ОБСУЖДЕНИЕ


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