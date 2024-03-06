Отношения Баку и Москвы вышли на качественно новый уровень - Алиев

Отношения Баку и Москвы вышли на качественно новый уровень, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы сохранили все то доброе, что объединяло наши народы на протяжении десятилетий, и независимо от общественно-политической формации, в которой мы взаимодействовали, дружественные связи между нашими народами всегда являлись фундаментом межгосударственных отношений. А сегодня, когда межгосударственные отношения вышли на качественно новый уровень и по форме, и по содержанию, естественно, это также поддерживается и общественностью наших стран", - сказал Алиев, который в среду встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Президент Азербайджана выразил уверенность, что текущий год принесет хорошие результаты в рамках двусторонних отношений.
"Наше союзническое взаимодействие будет укрепляться на благо наших стран и народов. (Это - ИФ) также является важным фактором региональной стабильности и безопасности", - сказал Алиев.
Он отметил, что все задачи в рамках укрепления сотрудничества успешно выполняются, рост товарооборота составил 17% и приблизился к отметке $4,5 млрд.
"Естественно, это не предел, уверен, что в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита (премьер-министра РФ в Азербайджан - ИФ), в следующем году и по итогам этого года мы увидим еще больший рост взаимной торговли", - сказал Алиев.
В свою очередь, Мишустин в начале встречи поздравил президента Азербайджана с убедительной победой на прошедших выборах.
"Это высокая оценка азербайджанского народа всех тех усилий, свершений, которые под вашим руководством делаются в вашей стране", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в ходе визита была обсуждена широкая повестка двусторонних отношений, в том числе, в промышленности, в частности, транспортного машиностроения, сельском хозяйстве, фармацевтике, а также перспективные направления технологических инновационных проектов.
"Хочу также сказать, что в пять раз выросли провозные мощности на наших пунктах пропуска", - сказал Мишустин.
Продолжается и реализация проектов в сфере логистики, добавил премьер.
"Вы сказали (о коридоре - ИФ) "Север-Юг": действительно, 30 млн тонн - это серьезный объем, конечно, предстоит много сделать, чтобы на участках не осталось узких мест", - сказал Мишустин.
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