Brent подорожала до $83,63 за баррель

Рост цен на нефть усилился после выхода данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе.
Кроме того, поддержку рынку оказывает новость о том, что Саудовская Аравия в апреле поднимет цены на нефть с поставкой в Азию, которая является крупнейшим рынком сбыта для страны, пишет MarketWatch.
Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:36 по бакинскому времени выросли на $1,6 (на 1,9 %) и достигли $83,63 за баррель.
Фьючерсы на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2 (на 2,6%) - до $80,15 за баррель.
Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,367 млн баррелей - до 448,53 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Резервы бензина снизились на 4,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,131 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,116 млн баррелей, а также уменьшения резервов бензина на 1,64 млн баррелей и дистиллятов - на 665 тыс. баррелей, прогнозировали опрошенные Trading Economics аналитики.
По оценкам Американского института нефти (API), которые были опубликованы днем ранее, резервы нефти в Штатах за прошлую неделю выросли примерно на 400 тыс. баррелей, в то время как эксперты предполагали повышение на 2,6 млн баррелей.
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