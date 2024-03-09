Минобороны США планирует задействовать на строительстве временного порта в Газе до 1 тыс. американских военных - Пентагон

Для строительства по указанию президента США Джо Байдена временного порта в Газе минобороны США может привлечь около 1 тыс. американских военнослужащих, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Как мы рассчитываем, для участия в реализации этого проекта потребуется более 1 тыс. военнослужащих США", - сказал он на брифинге в ведомстве.
Райдер добавил, что для "развертывания сил, строительства дамбы и пирса может понадобиться несколько недель, вероятно, до 60 дней".
Представитель Пентагона сказал: "Важно отметить, что в Газе не будет наземных сил США. Министерство обороны сохраняет способность предоставлять уникальные возможности с моря без военного присутствия США в Газе".
Он пояснил, что планируемая концепция предполагает присутствие американского военного персонала на военных судах в открытом море, но не требует, чтобы американский военный персонал сходил на берег.
Райдер отметил, что вопросы обеспечения безопасности строительства и использования порта "координируются с партнерами в регионе", включая Израиль.
Байден в пятницу объявил, что дал указание американским военным возглавить миссию по созданию в секторе Газа временного порта для приема гуманитарной помощи.
"Сегодня я дал указание армии США возглавить экстренную миссию по созданию временного причала в Средиземном море на побережье сектора Газа, который сможет принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и материалами для строительства временных убежищ", - заявил он, выступая перед конгрессом.
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