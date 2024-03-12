Королю Норвегии Харальду V установят кардиостимулятор

Норвежскому королю Харальду V во вторник имплантируют постоянный кардиостимулятор после того, как в конце февраля его госпитализировали во время отдыха в Малайзии в связи с инфекционным заражением, сообщает Associated Press.

В королевской пресс-службе заявили, что операция пройдет во вторник в университетской больнице Осло. После этого король проведет несколько дней в больнице под наблюдением врачей.

В феврале стало известно, что Харальда V в связи с инфекцией доставили в больницу в Малайзии, в этой стране он находился на отдыхе. Тогда же из-за низкой частоты сердечных сокращений королю поставили временный кардиостимулятор. В королевской семье сообщили, что операция прошла успешно.

В начале марта король вернулся на родину.

Харальду V 87 лет. В последние годы монарх неоднократно болел. Так, в конце января норвежский король прошел лечение в связи с респираторным заболеванием.