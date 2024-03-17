Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8488 RUR   0.0185 GBR   2.1655 TRY   0.0528

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 81.04 -0.22 Brent 85.34 -0.08
Дальнее зарубежье 17.03.2024 09:01

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Японии у Фукусимы

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на острове Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 01:17 в воскресенье, эпицентр находился в 12 км к северо-западу от города Фукусима.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,8. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 47,6 км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


Похожие новости


В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 Число жертв землетрясения в Японии превысило 120 человек Число жертв землетрясения в Японии превысило 90 Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30 В Японии под завалами после землетрясения оказались шесть человек Нарушений на японских АЭС после землетрясений не зарегистрировано В Японии решили эвакуировать население из прибрежных префектур после серии землетрясений Землетрясение спровоцировало цунами у берегов Японии В Японии в 100-летнюю годовщину Великого землетрясения Канто провели учения на случай похожего бедствия Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az