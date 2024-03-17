Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Японии у Фукусимы

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на острове Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 01:17 в воскресенье, эпицентр находился в 12 км к северо-западу от города Фукусима.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,8. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 47,6 км.