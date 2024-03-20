Выручка Tencent в 2023 году выросла на 10%

Выручка Tencent по итогам 2023 года увеличилась почти на 10% и составила 609 млрд юаней ($86 млрд), сообщается в отчетности китайского интернет-гиганта.

Операционная прибыль выросла на 44% - до 160,1 млрд юаней ($22,6 млрд). Рентабельность по ней поднялась до 26% с 20% годом ранее. Между тем чистая прибыль снизилась на 37% и составила 118 млрд юаней ($16,7 млрд).

Компания объявила о повышении годовых дивидендов на 42% - до 3,4 гонконгского доллара на акцию. При этом программа выкупа акций в этом году будет увеличена вдвое - до 100 млрд долларов ($12,8 млрд) по сравнению с 49 млрд долларов в 2022 году.

В четвертом квартале выручка Tencent увеличилась на 7% относительно того же периода предыдущего года и достигла 155,2 млрд юаней. Операционная прибыль выросла на 42% - до 41,4 млрд юаней, рентабельность по ней - до 27% с 20%. Чистая прибыль упала на 74% и составила 27,8 млрд юаней.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали чистую прибыль компании в минувшем квартале в 34,05 млрд юаней при выручке в 156,2 млрд юаней.

В игровом сегменте выручка компании в октябре-декабре сократилась на 2% - до 69,1 млрд юаней, в сегменте соцсетей - также на 2%, до 28,2 млрд юаней. Доход в сегменте финансово-технологических и бизнес-услуг увеличился на 15% - до 54,4 млрд юаней. Поступления от онлайн-рекламы повысились на 21%, достигнув 29,8 млрд юаней.

Количество активных пользователей сервиса мгновенного обмена сообщениями QQ на конец декабря составляло 554 млн человек, сократившись за год на 3%. Совокупное число пользователей Weixin и WeChat выросло на 2% - до 1,343 млрд человек. В поквартальном сравнении первый показатель снизился на 0,7%, в то время как второй увеличился на 0,5%.

Котировки акций Tencent по итогам торгов в Гонконге в среду выросли на 1,3%. Финансовая отчетность была опубликована после закрытия рынка. Рыночная стоимость компании за последний год сократилась на 16,8%, в то время как фондовый индекс Hang Seng потерял за этот период 15,6%.