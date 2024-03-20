Запасы нефти в США неожиданно сократились на 1,95 млн барр

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,952 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.
Аналитики в среднем прогнозировали рост на 13 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.
Резервы бензина тем временем упали на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 624 тыс. баррелей.
Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,35 млн баррелей, дистиллятов - на 87 тыс. баррелей.
Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 18 тыс. баррелей за неделю, которая завершилась 15 марта. Неделей ранее показатель сократился на 220 тыс. баррелей.
Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Пакистане
Байрамов отбыл с рабочим визитом в Бельгию
Генпрокуратура Азербайджана и Следственный комитет РФ подписали «Программу сотрудничества на 2024-2026 годы»
"Нейтральные" российские спортсмены не будут участвовать в открытии ОИ-2024 в Париже - МОК
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе вырос в 1,4 раза, холодильников – в 4,2 раза
Турпоток в Азербайджан в январе-феврале вырос почти в 1,5 раза
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Продажи носимых устройств в мире в 2023 году выросли на 1,7% - IDC
Польша хочет запретить транзит агропродукции с Украины до разработки правил двусторонней торговли
Google оштрафована во Франции на 250 млн евро за нарушение условий использования контента
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Президент Национальной нефтяной корпорации Конго посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Yelo Bank состоялась презентация книги «История графического дизайна Азербайджана (1875-1990)»
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы