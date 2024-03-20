Запасы нефти в США неожиданно сократились на 1,95 млн барр

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,952 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 13 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина тем временем упали на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 624 тыс. баррелей.

Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,35 млн баррелей, дистиллятов - на 87 тыс. баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 18 тыс. баррелей за неделю, которая завершилась 15 марта. Неделей ранее показатель сократился на 220 тыс. баррелей.