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Дальнее зарубежье 21.03.2024 19:33

Проходящий лечение от рака Карл III чувствует себя хорошо, заявляет его супруга

Королева-консорт Великобритании Камилла, сообщила что ее проходящий лечение от рака супруг король Карл III чувствует себя хорошо, передает в четверг Sky News.

"Он чувствует себя очень хорошо... он очень разочарован тем, что не смог приехать сюда", - рассказала Камилла, во время визита в столицу Северной Ирландии Белфаст.

Также, когда Камилла посетила местный магазин, работники передали ей открытку для Карла III с пожеланиями о скорейшем выздоровлении.

В феврале Букингемский дворец сообщил, что у Карла III был диагностирован рак. В сообщении дворца не уточнялось, о какой именно форме рака идет речь. Также не уточнялось, на какой стадии находится заболевание.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОЛЬ, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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