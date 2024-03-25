Энергомост LitPol Link отключен на 5 дней

Электросоединение Литвы и Польши LitPol Link отключено с утра понедельника, сообщили агентству BNS в компании Litgrid, операторе литовской системы передачи электроэнергии.
По информации компании, подача электроэнергии через эту перемычку прекращена по требованию польского оператора PSE в связи с работами по реконструкции сети, которые проходят в этой стране. Пропускная способность LitPol Link не будет доступна до вечера 29 марта.
По словам руководителя Litgrid Рокоса Масюлиса, профилактические работы пройдут и на литовской стороне.
Линия LitPol Link мощностью 500 МВт заработала в 2015 году.
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