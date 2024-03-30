США приветствуют формирование нового кабинета ПНА - американский госдепартамент

США приветствуют формирование нового правительства Палестинской национальной администрации (ПНА) и надеются на сотрудничество с ним в деле стабилизации положения в регионе, завил американский госдеп.
"Мы приветствуем формирование нового кабинета министров ПНА, который будет служить палестинскому народу", - говорится в распространенном заявлении госдепа.
В нем отмечается, что "Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с новым кабинетом для содействия миру, безопасности и процветанию", а также на проведение им "заслуживающих доверия реформ".
"Возрожденная палестинская автономия необходима для достижения результатов для палестинского народа как на Западном берегу, так и в секторе Газа, и для создания условий для стабильности в регионе в целом", - подчеркивается в заявлении.
Как сообщалось, ранее на этой неделе глава ПНА Махмуд Аббас подписал указ о формировании нового состава правительства.
Министерство иностранных дел возглавит Мухаммед Мустафа, прежде назначенный премьером. Ранее Мустафа пообещал провести широкомасштабные реформы институтов ПНА, не потворствовать коррупции, объединить все палестинские территории.
В Вашингтоне заявляли ранее, что приветствуют назначение Мустафы премьером, рассчитывают на политику реформ, которую будет проводить новое правительство.
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