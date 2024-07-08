Освежающие условия кредита от Банк Республика!

Освежающее летнее кредитное предложение от Банка Республика!

Горяцие летние кредитные условия не позволяют вам реализовать свои мечты?

Тогда спешите воспользоваться освежающим условиям кредита наличными от Банка Республика, которое приблизит вас к желаемым целям!

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов, с приходом лета изменил условия предоставления наличных кредитов, сделав их более выгодными.

Тепер, все клиенты, обратившиеся в банк, получат возможность оформит кредит наличными от 10%, без комиссии и без поручителей!

Максимальная сумма кредита составляет 50 тысяч манатов, а срок – до 60 месяцев.

Еще одно преимущество заказа кредита в "Банк Республика" заключается в том, что сумма кредита будет переведена на карту, которую доставят непосредственно по указанному адресу.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.