США поручились за достоверность карт минных полей Агдамского района, переданных Арменией Азербайджану - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает крайне важным получение от Армении карт минных установок в Карабахе, без которых процесс разминирования региона может растянуться на 10 лет.

«Если мы получим карты всех заминированных территорий, то это даст нам большое преимущество, так как иначе эта работа (разминирование – ИФ) продлится, возможно, на десять лет. Потому что все заминировали», - сообщил Алиев президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент Азербайджана отметил, что в настоящее время при разминировании в Карабахе используется 10 единиц турецкой противоминной техники «Мемат».

При этом Алиев подчеркнул, что Азербайджан получит из Турции, по меньшей мере, 20 единиц такой техники.

Президент также прокомментировал обмен 12 июня 15 задержанных армян на карту минных полей в Агдамском районе. «Американская сторона выступила в качестве поручителей (достоверности карт – ИФ) и места мин указаны правильно. Армения передала нам карты 97 тысяч мин по Агдамскому району, из которых 54 тыс. единиц - противотанковые, остальные – противопехотные мины», - отметил он.

Алиев добавил, что после окончания войны в Карабахе осенью 2020 года 144 человека военных и гражданских лиц Азербайджана погибли и пострадали в результате подрыва на минах, так как Армения не передала Баку карты минных полей.

Ранее президент Азербайджана неоднократно заявлял, что Армения во время оккупации Карабаха заминировала все эти территории. По оценкам властей Азербайджана необходимость разминирования территорий замедляет процесс восстановления региона и возвращения туда азербайджанского гражданского населения.

В настоящее время активную помощь Азербайджану в разминировании Карабаха оказывают специалисты из Турции и России. Кроме этого, о готовности принять участие в этом процессе заявили Великобритания, Пакистан и ряд др. стран.

Х.Насирзаде