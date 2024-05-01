В Azer Turk Bank продолжается выгодная кредитная кампания

Государственный Azer Turk Bank с учётом пожеланий клиентов, продолжает кампанию по доступному кредитованию.
В период кампании, кредиты для физических лиц доступны начиная от 11% годовых.
Также, клиенты могут получить кредиты на срок до 24 месяцев с годовой процентной ставкой 13%. Комиссия по кредитам, взятым на этот период – 0%.
Годовая процентная ставка по кредитам, выданным сроком до 36 и 48 месяцев, составляет 14% и 15% соответственно.
Отметим, что 23 апреля 2024 года, в городе Сумгаит, по адресу проспект Гейдара Алиева, 208С, состоялось открытие нового «Сумгаитского офиса Малого и Среднего Бизнеса и Цифрового филиала». Филиал предоставляет все виды банковских услуг физическим лицам и владельцам малого и среднего бизнеса. При этом банкоматы и терминалы нового поколения обслуживают клиентов круглосуточно, 24/7.
В связи с началом деятельности данного филиала, потребительские кредиты, выдаваемые на любой период в городе Сумгаит, оформляются без комиссии.
Каждое физическое лицо может взять кредит в Банке с поручителем на сумму до 40,000 манат
Заказать кредит онлайн можно на сайте Azer Türk Bank.
Данная кампания продлится до 31 мая 2024 года.
С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.
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