HSBC продает аргентинское подразделение, отразит в отчетности масштабные убытки

Британский HSBC продает свое аргентинское подразделение крупнейшему в стране частному финансовому холдингу Grupo Financiero Galicia за $550 млн, говорится в сообщении банка.
"HSBC Argentina во многом сфокусирована на внутреннем рынке, ее связь с остальной нашей международной сетью ограничена, - приводятся в сообщении слова главы HSBC Ноэля Куинна. - Также этот бизнес, учитывая его размер, создает существенную волатильность для прибыли всей группы HSBC при пересчете ее результатов в доллары США".
В рамках транзакции Galicia отойдут активы в сферах банковского обслуживания, управления активами и страхования, а также субординированный долг на $100 млн.
Сделка будет оплачена денежными средствами, долговыми инструментами и американскими депозитарными расписками (ADR) на акции Galicia, соответствующими экономической доле в 10%. ADR покроют около половины стоимости сделки.
Закрытие транзакции ожидается в ближайшие 12 месяцев. В момент закрытия HSBC отразит в отчете о финансовых результатах убытки по резервам накопленных курсовых разниц в размере около $4,9 млрд. В 2023 году эти убытки выросли на $1,8 млрд из-за обесценения аргентинского песо.
Указанные убытки уже учтены в капитале и не окажут влияния на показатель CET1 и чистую стоимость материальных активов.
Кроме того, в первом квартале HSBC признает доналоговый убыток от сделки в размере $1 млрд, однако на размер дивидендов она не повлияет.
HSBC реструктурирует бизнес с конца 2019 года, чтобы сосредоточиться на рынках с более высокими темпами роста, в частности, Азии и Ближнем Востоке.
В этом году HSBC продал свой канадский сегмент банку Royal Bank of Canada за $10,1 млрд и завершил продажу розничного бизнеса во Франции.
Акции HSBC на торгах во вторник в Лондоне дорожают на 0,3%.
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