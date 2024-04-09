Президента Кыргызстана пригласили на COP29 в Азербайджане в ноябре 2024 года

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 9 апреля принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

«В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах связей между странами, в том числе расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, укрепление культурно-гуманитарных связей», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте президента Кыргызстана.

Жапаров отметил, что Бишкек придает важное значение взаимоотношениям с Азербайджаном. «Последние годы стали прорывными в истории двусторонних отношений, были проведены визиты на высшем уровне, были урегулированы все вопросы, тормозящие развитие сотрудничества между двумя странами» - отмечается в информации.

Он с удовлетворением подчеркнул, что стороны установили уровень стратегического партнерства, создали Межгосударственный совет, учредили Азербайджано-Кыргызский Фонд развития, подписали Соглашение о строительстве азербайджанской стороной пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль. «Всё это свидетельствует о том, что межгосударственные отношения развиваются весьма динамично и сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне», - подчеркнул кыргызский лидер.

Байрамов, в свою очередь, назвал успешными прошедшие сегодня переговоры с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым, в рамках которых обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Баку и Бишкеком, подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), текущая ситуация в регионе.

Глава МИД от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева пригласил Жапарова принять участие в COP29 (пройдет в ноябре 2024 года – ИФ).

«Стороны также отметили, что Баку и Бишкек принимают меры по расширению сотрудничества и Азербайджано-Кыргызский Фонд развития является эффективной платформой в этом направлении, посредством которой планируется реализовать приоритетные проекты в различных сферах», - подчеркивается в информации.

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