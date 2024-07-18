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18.07.2024 17:45

Купите смартфон от «Bakcell» по эксклюзивному предложению

Хорошие новости для абонентов, желающих обновить свой смартфон от компании Bakcell, которая является лидером в области инновационных продуктов и услуг! Абоненты, купившие смартфон в рассрочку в магазинах Bakcell, получат в подарок один из специальных тарифов на 18 месяцев.

Тарифный пакет, включающий 350 минут внутренних звонков, 5 ГБ интернета, бесплатные сообщения «WhatsApp» и «Telegram», будет бесплатно предоставляться абонентам, преобретающим смартфон в рамках акции. Кроме того, в зависимости от модели приобретаемого смартфона абонентам могут быть предложены и другие тарифы.

Подробную информацию об этом предложении, действительном только в официальных магазинах «Bakcell», можно получить в магазинах «Bakcell» или на сайте www.bakcell.com.

Следует отметить, что «Bakcell» предоставляет инновационные услуги и продукты абонентам нашей страны в рамках новой стратегии бренда, нацеленной в будущее. В ближайшее время компания предоставит абонентам ряд новых продуктов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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