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Дальнее зарубежье 09.04.2024 22:48

Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC

Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за март 2024 года потеряли еще $823 млн, что соответствует 13,6 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это 10-й месяц оттока средств из ETF подряд, хотя темпы оттока заметно сократились. Североамериканские фонды вернулись к закупкам.

На конец марта объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 112,4 тонны на $222,2 млрд.

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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ETF


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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