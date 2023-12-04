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Макроэкономика 04.12.2023 13:17

Цена золота обновила рекорд, поднявшись выше $2100 за унцию

Цена золота на спотовом рынке в понедельник превысила отметку в $2100 за унцию, побив рекорд, зафиксированный в августе 2020 года.

Затем, однако, драгметалл отыграл часть подъема. По данным на 9:30 мск, спотовая цена золота составляет $2084,3 за унцию, что на 0,7% выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Эксперты полагают, что драгметалл продолжит дорожать в следующем году, отмечая геополитическую напряженность, а также возможность снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, которое будет способствовать ослаблению доллара.

Рынок драгметаллов реагирует на новости об эскалации напряженности на Ближнем Востоке, отмечает глава DHF Capital Бас Койман, слова которого приводит Market Watch.

Завершение перемирия Израиля с ХАМАС, "вероятно, будет способствовать уходу инвесторов от рисков", говорит эксперт.

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре подорожали в ходе торгов в понедельник на 0,8% - до $2086,5 за унцию.

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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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