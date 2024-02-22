Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне

Компании «Caspian Event Organisers» и «Iteca Caspian», специализирующиеся на проведении выставок, планирует провести в 2024 году в Азербайджане 14 международных выставок и конференций.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на материалы компании, стартует сезон с международной выставки и конференции «Водное Хозяйство», которая пройдет под названием «Baku Water Week». Эта новая выставка, которая впервые пройдет в Азербайджане, пройдет 12-14 марта в Баку Экспо Центре. В рамках мероприятия будут обсуждены будущее развитие этой сферы в Азербайджане, текущие проблемы и пути их решения, а также новые возможности для заинтересованных сторон.

Выставочный сезон продолжит 15-17 мая 17-я Азербайджанская международная выставка «Сельское Хозяйство» Caspian Agro и 29-я Азербайджанская международная выставка «Пищевая Промышленность» InterFood Azerbaijan. В 2024 году на выставке ожидается участие многих компаний из разных стран мира. В настоящее время большая часть открытой и закрытой площади выставки уже занята компаниями.

Летний сезон продолжится Бакинской энергетической неделей, которая пройдет 4-6 июня. Бакинская Энергетическая Неделя объединит под одним брендом три престижных мероприятия: 29-ю Международную Выставку «Нефть и Газ Каспия» Caspian Oil&Gas, 12-ю Каспийскую Международную Выставку «Энергетика и Зеленая Энергия» Caspian Power и 29-й Бакинский Энергетический Форум. В 2023 году в мероприятиях, проводимых в рамках Бакинской Энергетической Недели, приняли участие 331 компания из 38 стран.

Следующим мероприятием, которое пройдет в Баку параллельно с Бакинской Энергетической Неделей, станет 21-я Каспийская международная выставка «Транспорт, Транзит и Логистика» TransLogisticaCaspian. На мероприятии пройдут обсуждения по железнодорожному транспорту, морской отрасли, авиационному и коммерческому транспорту. В 2024 году, помимо Азербайджана, свое участие уже подтвердили компании из Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Латвии, России, Румынии, ОАЭ, США, Турции, Финляндии и Швейцарии.

Осенний выставочный сезон откроет 5-я Азербайджанская международная выставка «Оборонная Промышленность» ADEX и 14-я Международная выставка «Внутренняя безопасность, Охрана и Спасательная техника» Securex Caspian. Выставки пройдут 24-26 сентября.

Помимо Азербайджана, свое участие на выставке ADEX 2024 уже подтвердили такие страны, как Алжир, Беларусь, Болгария, Китай, Израиль, Российская Федерация, Сербия, Турция и Чехия.

Б.Рустамбеков