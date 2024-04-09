Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8456 RUR   0.0183 GBR   2.1516 TRY   0.0528

Цена на нефть

08.04 $/bbl +/- WTI 86.43 -0.48 Brent 90.38 -0.79
Внешняя политика 09.04.2024 15:49

Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели во вторник телефонный разговор.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев и Эрдоган обменялись поздравлениями в связи с праздником Рамазан, пожелали благополучия и процветания азербайджанскому и турецкому народам.

«В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность, что азербайджано-турецкие отношения дружбы, братства и союзничества в будущем будут развиваться и укрепляться во всех сферах, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества», - подчеркивается в информации.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ЭРДОГАН, РАЗГОВОР


Похожие новости


Алиев поздравил Эрдогана в связи с юбилеем Алиев и Эрдоган проводят в Анкаре переговоры в расширенном составе Алиев и Эрдоган начали переговоры в Анкаре Эрдоган поздравил Алиева с победой на внеочередных выборах президента Азербайджана Алиев направил Эрдогану письмо в связи с годовщиной страшного землетрясения в Турции Алиев и Эрдоган обсудили в Астане перспективы сотрудничества Баку и Анкары Алиев и Эрдоган проводят встречу в Астане Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост председателя правящей партии в Турции Алиев и Эрдоган запустили Нахчыванский восстановительно-промышленный военный комплекс Алиев и Эрдоган обсудили нормализацию между Баку и Ереваном, ситуацию в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az