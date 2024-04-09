Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели во вторник телефонный разговор. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщила пресс-служба президента Азербайджана. Алиев и Эрдоган обменялись поздравлениями в связи с праздником Рамазан, пожелали благополучия и процветания азербайджанскому и турецкому народам. «В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность, что азербайджано-турецкие отношения дружбы, братства и союзничества в будущем будут развиваться и укрепляться во всех сферах, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества», - подчеркивается в информации. Отдел новостей

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