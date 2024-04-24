В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк

Эмиль Душдуров, заместитель Председателя правления Yelo Bank, подвел итоги прошедшего года и рассказал о дальнейших планах банка и новых стратегических целях.

Ниже представлено обширное интервью:

- Эмиль м., рады встрече. Давайте кратко обсудим 2023 год. Как вы оцениваете прошлый год для вашего банка и финансового сектора в целом?

- В первую очередь благодарю вас за интервью. Я оцениваю прошлый год как значимый для Yelo Bank и в целом для финансового сектора Азербайджана, характеризующийся значительным прогрессом и некоторыми выдающимися достижениями. Если говорить о цифрах, то в прошлом году наблюдался значительный рост в банковском секторе, включая общий портфель кредитования. По сравнению с предыдущим периодом общий кредитный портфель банков вырос на 18%. В целом 2023 год был для Yelo Bank успешным с выполнением поставленных целей, устойчивым ростом прибыли и укреплением нашего положения на рынке.

- Вы успешно завершили первый квартал текущего года. Какова ситуация с другими финансовыми показателями, и какие цифры вы прогнозируете к концу года?

- Как вы отметили, мы успешно завершили первый квартал с прибылью около 14 миллионов манатов. Это превышает прошлогодний соответствующий квартал и прогнозируемые цифры. Что касается оставшейся части года, мы планируем увеличить прибыль минимум на 20% по сравнению с прошлым годом до конца текущего года. В других ключевых финансовых показателях также наблюдается успешный рост. Наш общий кредитный портфель достигает 803 миллионов манатов, и мы ожидаем его увеличение на 20% к концу года. Мы ожидаем, что объем кредитования малого и среднего бизнеса увеличится более чем на 15%, а портфель микрокредитов - на более чем 25%. Мы также прогнозируем увеличение выдачи кредитов на 8% по сравнению с предыдущими годами, из которых 23% придется на портфель микрокредитов. Я также хочу отметить один важный момент, который, возможно, ускользнул из внимания некоторых наблюдателей, журналистов и экономистов. В портфеле депозитов наблюдается некоторое отличие к концу года по сравнению с прошлым. Эта разница была ожидаемым для нас, поскольку несколько наших клиентов открыли счета на краткосрочные цели. Управление временными депозитами, созданными для корпоративных клиентов, является обычной практикой в банковской сфере. В общем, это не повлияет на нашу общую финансовую устойчивость, включая клиентов и качество обслуживания. В то же время мы планируем контролировать расходы, стремясь к более адекватному соотношению расходов и доходов.

- Какие факторы способствуют успешному старту финансового года для вашего банка?

- Если кратко, я бы назвал хорошо продуманную стратегию, профессиональную команду, ориентирование на клиента и применение технологических тенденций. В центре нашей бизнес-модели лежат удовлетворенность клиентов и гибкость. В результате каждого нового продукта и услуги мы наблюдаем значительный интерес со стороны клиентов. Без инноваций это было бы невозможно. Мы инвестируем значительные средства в технологические решения, чтобы упростить банковские операции и улучшить услуги. Эти технологические преимущества позволяют нам оптимизировать расходы и повышать доходность. Мы также стремимся минимизировать расходы, применяя сильную оценку рисков и системы постоянного мониторинга. Благодаря такому комплексному подходу наш банк за последние 5 лет стабильно растет на прочных основаниях и увеличивает свою долю на рынке.

Сегодня Yelo Bank известен как банк, завоевавший доверие клиентов с помощью цифровых решений и услуг. Как подтверждение этому, мобильное приложение получило награды за наиболее клиентоориентированное и удобное приложение, а также у нас появились полностью цифровые филиалы, начавшие свою деятельность в регионах.

В первоначальный стратегический период мы уже осознавали важность базы данных в современном финансовом секторе. В связи с этим, мы заложили надежный фундамент для решений, основанных на данных. Кроме того, мы продолжаем работать над проектом "Очистка данных", начатым в тот же период. В нашем стратегическом плане на 2024–2026 годы мы также планируем сосредоточиться на инновациях, ориентированных на данные и технологии. Ориентация на данные позволяет нам улучшать эффективность операций, адаптировать наши услуги к потребностям клиентов и точно прогнозировать тренды рынка.

Хочу также отметить, что предоставление бизнес- и розничных кредитов основано на модели оценки рисков на основе данных. Эта модель постоянно совершенствуется с целью улучшения точности решений и удовлетворения клиентов.

Кроме того, в течение следующего 3-летнего стратегического периода мы внедрим искусственный интеллект в наши услуги. Без применения последних новинок в быстро развивающемся цифровом пространстве крайне трудно, а иногда и невозможно оставаться конкурентоспособным. Применение ИИ является одним из самых мощных оружий в этой борьбе.

Быстро понимать потребности и требования клиентов и обеспечивать обслуживание, которое удовлетворяет их, иногда не всегда возможно с помощью человеческих ресурсов. Это происходит из-за роста обращений и роста числа запросов. Думаю, что в течение этого стратегического периода Yelo Bank будет представлять на рынке цифровые решения, которые укрепят нашу инновационную позицию.

- Банковский сектор продолжает цифровую трансформацию. Как Yelo Bank приспосабливается к этим изменениям и на что он готов в цифровом плане?

- Цифровые инновации являются неотъемлемой частью нашей стратегии. Мы активно работаем над несколькими цифровыми решениями, которые сократят время наших клиентов. В настоящее время наш Интернет-банкинг обновляется и стремится быть более удобным, простым и функциональным по сравнению с предыдущим. Кроме того, в нашем мобильном приложении будет возможность открыть онлайн-депозит. Эта услуга обеспечит нашим клиентам удобство в управлении депозитами удаленно. Другим нововведением, которое мы планируем, является цифровая карта. Благодаря этой виртуальной альтернативе физическим банковским картам клиенты смогут легко получить карту и быстро совершать онлайн-платежи. Все эти решения будут направлены на привлечение внимания клиентов и предложат им альтернативные финансовые инструменты, которые действительно будут им полезны.

- В настоящее время банковский сектор нашей страны является крайне конкурентоспособным. Как Yelo Bank отличается от конкурентов?

- Мы рады видеть, что финансовый сектор становится более живым и конкурентным. Поскольку в конкурентной среде все банки стремятся к дальнейшему развитию, укреплению своих сильных сторон, созданию новых продуктов и поиску альтернативных способов дифференциации. Я думаю, что эти вызовы стимулируют рост рынка, и наибольшая выгода от конкуренции между банками приносится клиентам.

Yelo Bank, соблюдая наши ценности, стремится предложить новшества в кратчайшие сроки, учитывая финансовые инновации. Мы верим, что наша скорость, оперативность и предлагаемые простые решения - основные черты, которые нас отличают.

- Наконец, почему Yelo Bank? Назовите нам три причины, чтобы стать вашим клиентом.

- Хороший вопрос. Фактически, причин для того, чтобы стать клиентом Yelo Bank, много, но я постараюсь быть объективным. Лично как клиент банка, я обращаю внимание на три основных аспекта, которые Yelo Bank учитывает:

1. Клиентоориентированность: много идей для новых продуктов, но все ли они ориентированы на клиента? В Yelo Bank каждое новшество и услуга разрабатывается с учетом потребностей клиентов. Мы консультируемся с клиентами в процессе разработки многих наших услуг, а также внесем изменения после того, как продукт будет готов.

2. Безопасность и доверие: мы считаем, что это, пожалуй, самый важный аспект. Мы предлагаем индивидуальный подход к нашим клиентам. Наши услуги разрабатываются в соответствии с высокими стандартами безопасности. Однако, как и все, мы не застрахованы от технических сложностей. Главное, как мы ведем себя в таких ситуациях. Мы работаем в случае непреодолимой силы, чтобы не подвергать наших клиентов риску и предоставить им оперативную и всестороннюю поддержку. Именно такой подход помогает нам завоевывать лояльность клиентов. Повторюсь, клиенты имеют приоритет, потому что они доверяют Yelo.

3. Гибкая адаптация к инновациям: технологические тренды постоянно меняются. Иногда некоторые новшества уходят с рынка так же быстро, как и появляются. Yelo Bank следит за этими тенденциями и старается внедрять те инновации, которые действительно будут полезны клиентам. Поэтому наши инновации и цифровые решения постоянно развиваются, в то время как они предоставляют клиентам улучшенный банковский опыт.

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