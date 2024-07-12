Ваш местный европейский банк - AccessBank, опубликовал финансовые результаты за первую половину 2024 года. В течении отчетного периода AccessBank продолжает укрепление своих позиций на рынке, предоставляя клиентам надежные финансовые услуги.

Для получения более детальной информации посетите: AccessBank опубликовал финансовые результаты за первую половину 2024 года

В первой половине 2024 года AccessBank показал динамичный рост по всем основным финансовым показателям.

Рост финансовых показателей указан в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом:

o Чистая прибыль банка выросла на 39,5% и составила 27,2 млн манатов;

o Процентные доходы выросли на 19,3% и составили 107,7 млн манатов;

o Чистые процентные доходы увеличились на 23,9% и составили 66,7 млн манатов;

o Непроцентные доходы банка составили 8,6 млн. манатов;

o Чистая операционная прибыль увеличилась в 1,4 раза и достигла 27,2 млн манатов.

Совокупный капитал банка на отчетный период составил 167,4 млн манатов, что превышает минимальное нормативное требование Центрального Банка Азербайджана в 3,3 раза.

В целом, AccessBank продолжает реализовывать стратегию обеспечения финансовой доступности и как результат деятельности кредитный портфель банка увеличился на 15,1% (141,7 млн манатов) и составил 1,081 млн манатов.

Рост кредитного портфеля формируется в основном за счет финансирования микробизнеса. Таким образом, с начала года портфель кредитования бизнеса в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18.4% (130,8 млн манатов) и составил 841,6 млн манатов.

Активы AccessBank выросли на 12,2% и к концу отчетного периода приближаются к 1,5 млрд манатам.

Депозитный портфель увеличился на 4,5% и составил 1029,7 млн манат.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 35-ю филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 21 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.