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16.08.2024 10:24

С приложением Yelo микрокредит поступает прямо на вашу карту

Yelo Bank, известный своими инновационными финансовыми решениями для предпринимателей, предлагает удобную кредитную карту для микробизнеса. Этот продукт особенно полезен для предпринимателей, занимающихся микробизнесом, и помогает эффективно покрыть срочные и текущие расходы. Основные преимущества кредитной карты для микробизнеса следующие:

· Удобный и гибкий процесс подачи заявки через приложение Yelo

· Кредитный лимит до 5000 AZN

· Не требуется поручительство и залог

· Возобновляемая кредитная линия с аннуитетной формой погашения

· Проценты начисляются только на фактически использованную сумму

Вместо того чтобы тратить время на ожидание в очереди в филиале и оформление документов, вы сможете направить все силы на развитие своего бизнеса. Оформить микрокредитную карту можно через бизнес-раздел приложения Yelo или на сайте business.yelo.az.

Для заказа карты: https://bit.ly/3WKashr

У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах (https://www.yelo.az/az/business/loans/mikro-biznes-kredit-karti/) ? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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