С приложением Yelo микрокредит поступает прямо на вашу карту

Yelo Bank, известный своими инновационными финансовыми решениями для предпринимателей, предлагает удобную кредитную карту для микробизнеса. Этот продукт особенно полезен для предпринимателей, занимающихся микробизнесом, и помогает эффективно покрыть срочные и текущие расходы. Основные преимущества кредитной карты для микробизнеса следующие:
· Удобный и гибкий процесс подачи заявки через приложение Yelo
· Кредитный лимит до 5000 AZN
· Не требуется поручительство и залог
· Возобновляемая кредитная линия с аннуитетной формой погашения
· Проценты начисляются только на фактически использованную сумму
Вместо того чтобы тратить время на ожидание в очереди в филиале и оформление документов, вы сможете направить все силы на развитие своего бизнеса. Оформить микрокредитную карту можно через бизнес-раздел приложения Yelo или на сайте business.yelo.az.
Для заказа карты: https://bit.ly/3WKashr
У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах (https://www.yelo.az/az/business/loans/mikro-biznes-kredit-karti/) ? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!
Азербайджан и Узбекистан проведут совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
AccessBank объявляет тендер на Palo Alto
Ожидаемая новинка от Yelo Bank – онлайн депозит!
Основные финансовые показатели Yelo Bank сохраняют положительную динамику!
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы