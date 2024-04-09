Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник заложил фундамент Гянджинского городского стадиона.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт главы государства, Гянджинский городской стадион, построенный в 1959-1963 годах, был сдан в эксплуатацию в 1964 году. Из-за того, что в последние годы трибуны для зрителей стадиона пришли в непригодное состояние и их техническая эксплуатация была невозможной, спортивное сооружение функционировало лишь частично. На территории стадиона были построены вспомогательные тренировочные площадки и здание футбольной академии.
Согласно распоряжению президента Азербайджана от 6 октября 2023 года, в целях проектирования и осуществления работ по реконструкции Гянджинского городского стадиона из Резервного фонда главы государства первоначально был выделен 1 млн манатов. Работы по проектированию стадиона уже завершены.
В рамках работ по реконструкции площадь стадиона будет расширена до 10 гектаров. Вместимость стадиона, который будет построен по стандартам УЕФА 4-й категории, по проекту составит 15 тысяч 464 места. На стадионе предусмотрены соответствующее количество сидячих мест в зонах VVIP, VIP, SKY-box, для представителей медиа и зрителей с ограниченными возможностями здоровья, раздевалки для футболистов, конференц-зал, медпункт, комнаты для судей и технического персонала и другие необходимые помещения.
Стадион будет оснащен соответствующими требованиям УЕФА системами освещения, акустики, вещания, интернета, безопасности, входа-выхода. Ввод стадиона в эксплуатацию создаст все условия для проведения соревнований как местного, так и международного уровня.
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