Оплачивайте обучение с картой Yelo в расс-роч-ку!

Готовитесь к новому учебному году и у вас много расходов? Рассмотрите возможность оплаты с картой Yelo в расс-роч-ку! Эта карта, сочетающая функции кредита и рассрочки, позволяет разделить ваши траты на 3-24 месяца или воспользоваться льготным периодом до 70 дней.
Преимущества карты Yelo:
• Кредитный лимит от 400 до 10,000 AZN
• Кредитная линия до 48 месяцев
• Картой можно пользоваться 5 лет без комиссии
• Поручитель не требуется
• Бесплатная доставка карты при онлайн-заказе
Вы предпочитаете делать покупки онлайн? Это не проблема! С картой Yelo вы можете воспользоваться рассрочкой и при интернет-покупках. Минимальная сумма для рассрочки составляет всего 20 AZN.
Наслаждайтесь яркими преимуществами карты через приложение Yelo. В приложении можно заказать новую кредитную карту Yelo, оплачивать кредит и выбрать количество месяцев рассрочки для каждой покупки.
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