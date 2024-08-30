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30.08.2024 15:45

Оплачивайте обучение с картой Yelo в расс-роч-ку!

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• Кредитная линия до 48 месяцев

• Картой можно пользоваться 5 лет без комиссии

• Поручитель не требуется

• Бесплатная доставка карты при онлайн-заказе

Вы предпочитаете делать покупки онлайн? Это не проблема! С картой Yelo вы можете воспользоваться рассрочкой и при интернет-покупках. Минимальная сумма для рассрочки составляет всего 20 AZN.

Наслаждайтесь яркими преимуществами карты через приложение Yelo. В приложении можно заказать новую кредитную карту Yelo, оплачивать кредит и выбрать количество месяцев рассрочки для каждой покупки.

Заказать карту Yelo: https://bit.ly/yltyhnf

У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах (https://www.yelo.az/az/individuals/cards/yelo-taksit-karti/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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