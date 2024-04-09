Алиев посетил Габалинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 апреля посетил Габалинский район. Как сообщает сайт главы государства, Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в городе Габала, принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной электроподстанции «Гаджиалылы» ОАО «Азеришыг» и Регионального учебного центра. Кроме этого, президент принял участие в открытии Габалинской районной центральной больницы на 160 коек, а также в открытии автомобильной дороги Беюк Пирали-Кичик Пирали-Хырхатала-Джигателли-Хамзали, начинающейся от 40-го километра дороги Агдаш-Зараган. Отдел новостей

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