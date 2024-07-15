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Финансы 15.07.2024 10:55

Основные финансовые показатели Yelo Bank сохраняют положительную динамику!

Yelo Bank объявил финансовые результаты за второй квартал 2024 года.

В этом полугодии банк продолжил положительную динамику основных финансовых показателей. Согласно отчету, Yelo Bank за первые шесть месяцев текущего года получил чистую прибыль в размере 26 миллионов манатов. Ниже представлены другие показатели:

Кредитный портфель: с начала года портфель увеличился на 83 миллиона манатов (11%). По итогам квартала объем совокупного кредитного портфеля составил 846,7 миллиона манатов. Основная часть выданных кредитов направлена на финансирование реального сектора, который является одним из приоритетных направлений для Yelo Bank.

Бизнес-кредиты: за первые шесть месяцев 2024 года более 11 тысячам клиентов были выданы бизнес-кредиты на сумму 221 миллион манатов. В результате бизнес-кредитный портфель увеличился на 47 миллионов манатов (до 10%) по сравнению с концом прошлого года, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 86 миллионов манатов (более 19%), тем самым составив 529,7 миллиона манатов.

Потребительские кредиты: за тот же период более 14 тысячам клиентов были выданы потребительские кредиты на сумму более 159 миллионов манатов. В результате портфель потребительских кредитов вырос до 317 миллионов манатов, что на 36 миллионов манатов (13%) больше по сравнению с концом прошлого года и на 77 миллионов манатов (32%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 38% этих продаж и 52% роста портфеля осуществлены через онлайн-каналы.

Депозиты: на конец июня текущего года депозитный портфель составил 807,7 миллиона манатов. За отчетный период депозитный портфель физических лиц увеличился на 60,7 миллиона манатов, что свидетельствует о высоком уровне доверия к Yelo Bank.

Процентные доходы: банк заработал 75,8 миллиона манатов, что на 23 миллиона манатов (44%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Непроцентные доходы увеличились более чем в три раза, превысив 19 миллионов манатов.

Капитал: общий капитал банка за отчетный период превысил 130 миллионов манатов, что на 80 миллионов манатов больше нормативного требования. Коэффициент достаточности общего капитала составляет 13,09%, а коэффициент достаточности капитала 1 уровня – 8,02%, что превышает требуемую норму. Совокупные активы банка на конец отчетного периода составили 1 миллиард 124 миллиона манатов.

Председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов прокомментировал финансовые результаты за второй квартал: «Высокая динамика роста наших основных финансовых показателей – результат нашей новой стратегии развития. В качестве финансового партнера наш банк активно поддерживает реальный сектор и способствует развитию экономики Азербайджана. Мы завершили полугодие с положительными результатами и планируем до конца 2024 года открыть несколько новых цифровых филиалов в Баку и близлежащих населенных пунктах, а также в Шемахе. Также мы будем совершенствовать наши цифровые услуги и предлагать инновационные банковские решения, упрощающие повседневную жизнь наших клиентов. Уверен, что мы продолжим эту стратегию до конца года и завершим его с большими и яркими успехами».

Есть дополнительные вопросы по банковским услугам (https://www.yelo.az/az/individuals/loans/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

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