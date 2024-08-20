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20.08.2024 12:20

При поддержке Bakcell был организован летний лагерь для детей шехидов

При главной спонсорской поддержке компании "Bakcell" и организации Фонда "YAŞAT" был организован летний лагерь "Ənənə" для детей шехидов. Около 50 детей шехидов приняли участие в мероприятии, состоявшемся на территории Национального фестиваля пастбищ в Гейгельском районе.

Лагерь, посвящённый теме военного патриотизма и национальных традиций, продлился пять дней (с 13 по 18 августа). В рамках мероприятия прошли конкурсы по проведению древних национальных игр, различные тренинги и интерактивные игры с участием молодежи.

Особый интерес участников вызвал учебно-тренировочный лагерь под названием "Современные навыки и инновации". На тренинге сотрудник "Bakcell" Руфат Гулиев рассказал о профессиях будущего, наиболее востребованных навыках, а также о роли технологий и инноваций в приобретении этих навыков. Кроме того, была представлена информация об инновационных услугах, высоких технологиях и продуктах с поддержкой искусственного интеллекта компании "Bakcell".

Следует отметить, что забота и внимание по отношению к членам семей шехидов и ветеранов являются одним из основных направлений программы корпоративной социальной ответственности (КСО) компании "Bakcell". Компания планирует продолжать оказывать поддержку и расширять инициативы в этом направлении.

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