Азербайджан очень серьезно готовится к СОР29 – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна очень серьезно готовится к проведению климатической конференции СОР29, которая пройдет в ноябре 2024 года в Баку.
«Азербайджан, как президент СОР29, очень серьезно готовится к этому мероприятию, и считаю, что сотрудничество здесь с Конго в двустороннем и многостороннем форматах было бы целесообразным», - сказал Алиев в четверг в Баку, выступая с заявлением для прессы с конголезским коллегой.
Он также пригласил президента Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в мероприятиях СОР29.
Как сообщалось ранее, СОР29 пройдет в Азербайджане 11-22 ноября 2024 года.
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