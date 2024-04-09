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АПК 09.04.2024 21:00

Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т

Министерство сельского хозяйства Казахстана подготовило приказ о введении квоты на беспошлинный ввоз тростникового сахара-сырца в размере 300 тыс. тонн.

"В целях бесперебойного обеспечения производителей сахара сырьем для последующего насыщения внутреннего рынка на уровне ЕЭК (Евразийской экономической комиссии - ИФ) для Казахстана согласована льгота на беспошлинный ввоз из третьих стран тростникового сахара-сырца в объеме 300 тыс. тонн", - говорится в проекте приказа.

Проект приказа размещен для обсуждения на портале "Открытые нормативно-правовые акты". Обсуждение будет проходить до 22 апреля.

Согласно проекту приказа, действие квоты продлится до 31 декабря 2024 года.

В прошлом году квота на ввоз сахара-сырца составляла 350 тыс. тонн.

Как сообщалось, в текущем году Казахстан намерен удвоить площади посевов сахарной свеклы, увеличив их на 13,3 тыс. га - до 26,3 тыс. га.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САХАР, ИМПОРТ, КВОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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