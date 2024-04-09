Казахстан намерен ввести квоту на импорт сахара-сырца до конца года в объеме 300 тыс. т

Министерство сельского хозяйства Казахстана подготовило приказ о введении квоты на беспошлинный ввоз тростникового сахара-сырца в размере 300 тыс. тонн.
"В целях бесперебойного обеспечения производителей сахара сырьем для последующего насыщения внутреннего рынка на уровне ЕЭК (Евразийской экономической комиссии - ИФ) для Казахстана согласована льгота на беспошлинный ввоз из третьих стран тростникового сахара-сырца в объеме 300 тыс. тонн", - говорится в проекте приказа.
Проект приказа размещен для обсуждения на портале "Открытые нормативно-правовые акты". Обсуждение будет проходить до 22 апреля.
Согласно проекту приказа, действие квоты продлится до 31 декабря 2024 года.
В прошлом году квота на ввоз сахара-сырца составляла 350 тыс. тонн.
Как сообщалось, в текущем году Казахстан намерен удвоить площади посевов сахарной свеклы, увеличив их на 13,3 тыс. га - до 26,3 тыс. га.
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