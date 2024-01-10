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10.01.2024 16:11

В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International

В Азербайджан в начале октября пройдет международный конгресс Международной ассоциации конгрессов и конференций(ICCA), сообщил Минфин.

«ICCA Venue Business Workshop International 2024 пройдет в Азербайджане 3-5 октября 2024 года в Бакинском Конгресс-центре. Мероприятие соберет представителей около 15 членов ICCA из разных стран», - отмечается в информации.

Как сообщает Минфин, в рамках мероприятия планируется проведение 121 деловой встречи.

Как отметил директор Бакинского конгресс-центра Рамин Газизаде, слова которого приводятся в сообщении, проведение ICCA Venue Business Workshop International 2024 создаст для участников возможность «связаться с ведущими людьми в этой области, обменяться идеями и изучить новые тенденции».

Х.Насирзаде

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Тэги: ICCA, КОНГРЕС, БАКУ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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