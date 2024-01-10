В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International

В Азербайджан в начале октября пройдет международный конгресс Международной ассоциации конгрессов и конференций(ICCA), сообщил Минфин.
«ICCA Venue Business Workshop International 2024 пройдет в Азербайджане 3-5 октября 2024 года в Бакинском Конгресс-центре. Мероприятие соберет представителей около 15 членов ICCA из разных стран», - отмечается в информации.
Как сообщает Минфин, в рамках мероприятия планируется проведение 121 деловой встречи.
Как отметил директор Бакинского конгресс-центра Рамин Газизаде, слова которого приводятся в сообщении, проведение ICCA Venue Business Workshop International 2024 создаст для участников возможность «связаться с ведущими людьми в этой области, обменяться идеями и изучить новые тенденции».
Х.Насирзаде
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