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Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса

Члены Палаты представителей ирландского парламента проголосовали за то, чтобы Саймон Харрис стал новым премьер-министром страны, сообщает во вторник The Guardian.

Его кандидатуру поддержали 88 депутатов, 69 были против. Всего в палате представителей 160 мест.

Теперь кандидатуру 37-летнего Харриса должен будет одобрить президент страны Майкл Хиггинс.

После голосования Харрис пообещал, что будет руководить правительством в духе сотрудничества между политическими силами.

"Это правительство, которое очень даже основано на партнерстве, и я собираюсь руководить им в духе единства, сотрудничества и взаимного уважения", - сказал он. Харрис отметил, что готов делать что угодно, чтобы оправдать доверие парламента, а также воздал должное своему предшественнику Лео Варадкару.

Харрис возглавил партию "Финэ Гэл" после ухода с поста бывшего лидера и премьер министра страны Лео Варадкара. Варадкар объявил о планах покинуть должность в марте этого года, причины отставки он не назвал.

Харрис уже занимал несколько постов в правительстве: с 2016 по 2020 год был министром здравоохранения Ирландии, с 2022 по 2023 - министром юстиции. Также с 2020 года занимал должность министра высшего образования, исследований, инноваций и науки Ирландии.

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, ПРЕМЬЕР, ГОЛОСОВАНИЕ

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