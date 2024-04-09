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Внешняя политика 09.04.2024 17:46

Азербайджан и Узбекистан проведут совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой

Азербайджан и Узбекистан планируют в 2024 году провести тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой.

Как сообщает Минобороны Азербайджана учения будут проведены в соответствии с «Планом двустороннего сотрудничества на 2024 год», подписанным между министерствами обороны двух стран.

По данным ведомства, с целью проведения первых штабных переговоров узбекская делегация посетила Азербайджан.

На встрече с делегацией Узбекистана был представлен брифинг о предстоящих совместных азербайджано-узбекских тактических командно-штабных учениях с компьютерной поддержкой.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, УЧЕНИЯ, ТАКТИЧЕСКИЕ


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