Азербайджан и Узбекистан проведут совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой

Азербайджан и Узбекистан планируют в 2024 году провести тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой.
Как сообщает Минобороны Азербайджана учения будут проведены в соответствии с «Планом двустороннего сотрудничества на 2024 год», подписанным между министерствами обороны двух стран.
По данным ведомства, с целью проведения первых штабных переговоров узбекская делегация посетила Азербайджан.
На встрече с делегацией Узбекистана был представлен брифинг о предстоящих совместных азербайджано-узбекских тактических командно-штабных учениях с компьютерной поддержкой.
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