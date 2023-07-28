Азербайджанские и узбекские военные проведут совестные учения «UZAZ-2023»

Азербайджанские военные примут участие в тактических командно-штабных учениях с компьютерной поддержкой "UZAZ-2023" в Узбекистане, сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана.
"На полигоне Чирчик в Ташкентской области пройдут тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "UZAZ-2023". Группа военнослужащих азербайджанской армии, которые примут участие в учениях, уже находится с визитом в Узбекистане", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что на совместных учениях военнослужащие отработают эпизоды по организации и проведению специальных военных операций.
Учения "UZAZ-2023" пройдут в соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана на 2023 год".
Р.Керимов
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