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Оборона 28.07.2023 12:52

Азербайджанские и узбекские военные проведут совестные учения «UZAZ-2023»

Азербайджанские военные примут участие в тактических командно-штабных учениях с компьютерной поддержкой "UZAZ-2023" в Узбекистане, сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана.

"На полигоне Чирчик в Ташкентской области пройдут тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "UZAZ-2023". Группа военнослужащих азербайджанской армии, которые примут участие в учениях, уже находится с визитом в Узбекистане", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что на совместных учениях военнослужащие отработают эпизоды по организации и проведению специальных военных операций.

Учения "UZAZ-2023" пройдут в соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана на 2023 год".

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, УЗБЕКИСТАН, УЧЕНИЯ


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