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20.06.2024 11:00

Yelo Bank провел ярмарку вакансий

Как один из ведущих работодателей в банковском секторе, Yelo Bank регулярно принимает участие в ярмарках труда и выставках вакансий.

Цель таких мероприятий — встретиться с потенциальными кандидатами, познакомить их с карьерными возможностями в Yelo и оценить их профессиональные качества.

Учитывая интерес молодежи к таким мероприятиям, Yelo Bank совместно с Государственным агентством занятости организовал ярмарку труда.

На «Yelo Career Festival» приняли участие более 30 компаний, предложивших свыше 300 вакансий.

Сотни молодых людей, посетивших ярмарку, смогли ознакомиться с актуальными вакансиями престижных компаний, включая Yelo Bank, подать заявки на месте и установить полезные контакты.

По итогам мероприятия представителям компаний-участниц были вручены специальныеграмоты от Yelo.

Стоит отметить, что Yelo Bank активно сотрудничает с университетами и организациями, поддерживающими молодежь.

Предоставление студентам полезных знаний для будущей карьеры, развитие их навыков, включаяреальный опыт работы — одна из ключевых социальных миссий Банка.

Подписывайтесь на страницы команды Yelo в социальных сетях, чтобы узнавать о карьерных возможностях в Yelo Bank и воспользоваться ими.

Вас интересуют вакансии в банках (https://www.yelo.az/az/about-bank/career/vacancies/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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