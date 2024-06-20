Yelo Bank провел ярмарку вакансий

Как один из ведущих работодателей в банковском секторе, Yelo Bank регулярно принимает участие в ярмарках труда и выставках вакансий.
Цель таких мероприятий — встретиться с потенциальными кандидатами, познакомить их с карьерными возможностями в Yelo и оценить их профессиональные качества.
Учитывая интерес молодежи к таким мероприятиям, Yelo Bank совместно с Государственным агентством занятости организовал ярмарку труда.
На «Yelo Career Festival» приняли участие более 30 компаний, предложивших свыше 300 вакансий.
Сотни молодых людей, посетивших ярмарку, смогли ознакомиться с актуальными вакансиями престижных компаний, включая Yelo Bank, подать заявки на месте и установить полезные контакты.
По итогам мероприятия представителям компаний-участниц были вручены специальныеграмоты от Yelo.
Стоит отметить, что Yelo Bank активно сотрудничает с университетами и организациями, поддерживающими молодежь.
Предоставление студентам полезных знаний для будущей карьеры, развитие их навыков, включаяреальный опыт работы — одна из ключевых социальных миссий Банка.
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Вас интересуют вакансии в банках (https://www.yelo.az/az/about-bank/career/vacancies/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
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