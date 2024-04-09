США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии

Американские и британские ВМС планируют с 2027 года размещать на ротационной основе в Австралии четыре атомные подводные лодки, сообщило издание UK Defence Journal.

Предполагается, что три американские субмарины класса Virginia и одна британская подлодка Astute будут размещаться на военно-морской базе Стерлинг вблизи города Перт на побережье Индийского океана.

Подводные лодки данного класса способны нести крылатые ракеты Tomahawk с радиусом действия 1,6 тыс. км.