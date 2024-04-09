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Дальнее зарубежье 09.04.2024 20:30

США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии

Американские и британские ВМС планируют с 2027 года размещать на ротационной основе в Австралии четыре атомные подводные лодки, сообщило издание UK Defence Journal.

Предполагается, что три американские субмарины класса Virginia и одна британская подлодка Astute будут размещаться на военно-морской базе Стерлинг вблизи города Перт на побережье Индийского океана.

Подводные лодки данного класса способны нести крылатые ракеты Tomahawk с радиусом действия 1,6 тыс. км.

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, ПОДЛОДКИ, АВСТРАЛИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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