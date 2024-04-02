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Дальнее зарубежье 02.04.2024 13:01

США и Британия подписали первое в мире соглашение по безопасности в сфере технологий ИИ

США и Великобритания заключили двусторонний договор в сфере безопасности при использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ), тем самым став первыми странами, которые официально начали сотрудничать при тестировании и оценке рисков использования ИИ, сообщает во вторник Financial Times (FT).

"Соглашение, подписанное в понедельник в Вашингтоне министром науки Великобритании Мишель Донелан и министром торговли США Джиной Раймондо, определяет, как правительства будут обмениваться техническими знаниями, информацией и талантливыми специалистами в области безопасности ИИ", - подчеркивает издание.

Договоренности, в частности, позволят британскому Институту безопасности ИИ (AISI), созданному в ноябре 2023 г., и его американским коллегам обмениваться опытом и кадрами. Учреждения также будут совместно работать над созданием системы независимой оценки моделей ИИ, разработанных такими организациями как OpenAI и Google.

"Это партнерство ускорит работу наших институтов по всему спектру рисков, как для нашей национальной безопасности, так и для общества в целом", - заявила Раймондо.

OpenAI, Google DeepMind, Microsoft и Meta входят в число организаций, согласившихся представить свои новейшие модели генеративного ИИ на изучение специалистам AISI.

По словам источника FT, тестирование ИИ в AISI сосредоточено на рисках, связанных с неправильным использованием технологий и угрозами кибербезопасности.

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, ИИ, СОГЛАШЕНИЕ


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