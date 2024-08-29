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29.08.2024 11:30

AccessBank объявляет о новой кампании для пользователей Google Pay

Ваш местный европейский банк - AccessBank, с целью поощрения безналичных платежей в стране и предоставления клиентам удобных финансовых решений, запускает специальную кэшбэк кампанию для пользователей цифрового кошелька Google Pay.

В рамках кампании всем клиентам будет предоставлен кэшбэк в размере 2 AZN за первую транзакцию на сумму от 10 AZN.

Кампания действует с 22 августа 2024 года по 31 октября 2024 года.

Присоединяйтесь к кампании и воспользуйтесь возможностью получать выгоду от своих покупок с Google Pay и AccessBank!

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 35-ю филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 21 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook,Instagram,Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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