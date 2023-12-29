Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен

Третье десятилетие 21-го века смело можно назвать временем Азербайджана. С 2020 года, особенно со второй половины года, Азербайджан своими действиями стал катализатором серьезных изменений и процессов на Южном Кавказе.

Вторая Карабахская война осенью 2020 года показала, что в регионе настало время для перемен. В результате войны, которая завершилась убедительной победой Азербайджана, как на поле боя, так и на дипломатическом поприще, официальному Баку удалось отправить в утиль истории статус-кво, который существовал в регионе с 1994 года.

По итогам войны Азербайджан также восстановил свою территориальную целостность. Да, не всех устроили ее итоги, отдельные лица внутри страны и за ее пределами, имеющие проблемы с анализом текущих процессов и дальновидностью, считали, что прекращение боевых действий в ноябре 2020 года не позволило Азербайджану закрепить полностью свою победу. Но на самом деле ноябрь 2020 года подвел черту под масштабной военной операцией Азербайджана для деоккупации своих территорий и запустил процессы, которые привели к полному восстановлению суверенитета Азербайджана в 2023 году.

Да, конечно, в период 2021-2023гг Азербайджану не раз приходилось использовать военную силу, чтобы показать Армении и ее марионеточному режиму в Карабахе, а также внерегиональным кукловодам Еревана, что если они не понимают язык дипломатии, то всегда можно повторить осень 2020 года. Естественно не в таких масштабах, но в чисто профилактических целях.

К сожалению, и последние три года Армения занималась своим любимым делом – имитацией переговоров. Эта черта была характерна для прежних властей Армении, но новые власти Армении, пришедшие к ней в 2018 года, решили не отставать от Тер-Петросяна, Кочаряна, Саргсяна, а именно занимались тем, что тянули время в надежде, что им кто-то поможет. Вот поэтому последние три года мирного процесса, хотя и имели некоторые позитивные сдвиги, но в конечном счете, так и не привели к главному - демонтажу незаконного сепаратистского режима в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

После ноября 2020 года было ясно, что официальный Баку не будет сидеть сложа руки и ждать, что сепаратисты сами, наконец, созреют до того, что у них нет никаких перспектив. Поэтому власти Азербайджана методично наращивали политическое давление, где и когда нужно использовали военную силу, чтобы ускорить процесс ликвидации сепаратистского режима.

Апофеозом этих действий стал 2023 год, который можно назвать уникальным годом в новейшей истории Азербайджана. В апреле 2023 года Азербайджан установил погранично-пропускной пункт на Лачинской дороге, тем самым окончательно перекрыв сепаратистам возможность получать какую-либо военную помощь извне. Открытие ППП полностью соответствовало логике действий Азербайджана в последние три года. Да, из-за этого на Азербайджан оказывалось сильное внешнее давление. Но Азербайджан действовал исключительно в рамках международного права и постоянно доказывал коллективному Западу и другим на конкретных примерах соседних стран, что их политика в отношении Азербайджана – это откровенные двойные стандарты. Напряженность в отношениях с Тегераном, Парижем, Вашингтоном, возникшая в текущем году ярко показывает тот факт, что Баку готов защищать свои законные интересы и будет все для этого делать.

Надо добавить, что в 2020-2023гг провалилось 7 попыток Армении и ее покровителей, прежде всего, Франции, пропихнуть через Совбез ООН антиазербайджанские решения. Были попытки протащить антиазербайджанские резолюции и через другие международные институты. Некоторые из них даже принимали какие-то бумажки против Азербайджана, били себя в грудь с требованием применить в отношении Азербайджана какие-то санкции. Ну и где они теперь? Последние два обсуждения на уровне Совбеза ООН по ситуации в регионе вообще закончились фиаско для проармянских театральных постановок, и показали, что тот же Эмманюэль Макрон слабый продюсер и автор сценария, максимум на что он способен, так это фильмы с определенными возрастными ограничениями.

Уже летом 2023 года фактически было ясно, что дни карабахских сепаратистов сочтены и финальный аккорд не за горами. Еще в июне министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сделал заявление, что у армянских сепаратистов нет шансов в военном противостоянии с высококлассной азербайджанской армией. Но сепаратисты этому не поверили и продолжали верить в помощь мистеров и мсье.

Пашинян и карабахские сепаратисты, не выдержав давления, в сентябре, как говорят боксеры, поплыли и начали совершать очень серьезные ошибки и терять контроль над своими заявлениями и действиями. Все это вылилось в события 19-20 сентября, когда азербайджанские военные прижали карабахскую хунту к канатам и в течение менее 24 часов наказали их за длинный язык и недостаток серого вещества.

Таким образом, осенью 2020 года Азербайджан восстановил территориальную целостность, а уже осенью 2023 года – полностью восстановил суверенитет.

15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаги Азербайджана в оставшихся городах Карабаха, выполнив таким образом, свое предвыборное обещание, сделанное в октябре 2003 года, как он стал президентом Азербайджана. Кроме этого, 15 октября 2023 года Алиев также поставил жирный восклицательный знак в деле уничтожения армянского сепаратизма на азербайджанской территории и очистке карабахского воздуха от «духа сепаратизма». Того самого сепаратизма, который в течение 35 лет в виде больного воображения грезил о мифическом «миацуме». Армянский сепаратизм за 35 лет причинил много боли тысячам семей в Азербайджане, более 1 млн азербайджанцев остались без крова и родной земли, все это мешало Азербайджану использовать весь свой потенциал.

Нынешние процессы показывают насколько ювелирную внешнюю политику выстроил президент Азербайджана в течение 20 лет. И успешные плоды этой политики мы сегодня можем наблюдать. Текущая ситуация позволила раз и навсегда закрыть возможность того, чтобы армянская гидра вновь подняла голову на азербайджанской земле. Да, конечно, не все проблемы, касающиеся армяно-азербайджанских отношений еще решены, но Алиев своей политикой создал условия для того, чтобы наши дети в будущем не столкнулись с той проблемой, которую мы пережили в начале 90-ых годов 20 века.

Что дальше?

Закрыв тему армянского сепаратизма, Азербайджан сделал большой шаг к нормализации отношений с Арменией и подписания мирного договора. В течение трех последних лет Азербайджан проводил последовательную мирную повестку. Хотя мирный процесс – это дорога с двусторонним движением, но анализ событий за последние три года показывает, что именно Азербайджан своей решительностью продвигал этот процесс. Сразу скажем процесс нелегкий. Мало того, что на каждом этапе нужно было убеждать Ереван предпринять тот или иной шаг, так есть еще группа стран, которая всячески стремилась и продолжает все делать, чтобы сорвать мирные переговоры. В авангарде этой группы – Франция, которая никак не угомонится.

Однако, после сентября 2023 года ситуация изменилась и в мирных переговорах. После того, как Азербайджан ликвидировал сепаратистский режим, у Баку появилась возможность маневрировать в мирном процессе. Теперь уже Ереван, который до этого особо не рвал жилы в переговорном процессе, стал искать возможность подписать как можно быстрее мирный договор. У Баку же другой подход. Для Баку важно подписать качественный документ, который является всего лишь первым пазлом в нормализации отношений с Ереваном. Баку ждет, что мирный договор будет предусматривать отказ Еревана от попыток реванша. Об этом кстати не раз говорил президент Алиев. С другой стороны, наличие такого пункта - это определенная страховка для Баку. Если в будущем Армения решится нарушить этот пункт (а история показывает, что ей никогда до конца доверять нельзя, достаточно просто вспомнить трехсторонний договор от 10 ноября 2020 года), то у Азербайджана будут развязаны руки, чтобы наказать злостного нарушителя.

Азербайджан за последние три года сделал все для того, чтобы Пашинян, наконец, нашел в себе волю подписать мирный договор.

Да, между Баку и Ереваном все еще остаются определенные разногласия по мирному договору, что накануне признал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Но число таких разногласий заметно сократилось за последнее время. В принципе стороны уже в обозримом будущем могут финализировать мирные переговоры и выйти на подписание итогового документа. Здесь, как говорится, мяч на стороне Еревана. Все зависит от того, хватит ли смелости у Армении пойти на прямые переговоры с Азербайджаном. До сих пор Армения больше смотрела в сторону Запада, стараясь найти в ее лице защитника своих интересов. Яркое тому свидетельство встреча в Гранаде 5 октября, где четверо приняли заявление, касающееся пятого, которого там не было. Полнейший абсурд.

События 7 декабря, когда соответствующие госструктуры Азербайджана и Армении выступили с совместным заявлением по ряду вопросов, дают надежду на то, что в Ереване понимают выгоду от прямых контактов с Баку.

Так что, чем быстрее Никол и Ко. осознают, что самый короткий путь к миру - это прямые переговоры с Азербайджаном, тем быстрее стороны смогут подписать мирный договор и перейти к следующему этапу нормализации отношений. При этом некоторые иностранные эксперты считают, что Баку и Ереван уже в январе 2024 года могут выйти на подписание мирного договора. Кстати, это можно сделать и в Тбилиси, тем самым запустив платформу сотрудничества и развития на Южном Кавказе. Но это уже события, следующего, 2024 года…

Анар Азизов