Банк Республика сильно увеличил темпы роста и продолжил динамичное развитие!

Банк Республика показал большой рост по всем финансовым показателям

Банк Республика, один из крупнейших банков страны, подвел итоги работы за первое полугодие 2024 года. Согласно отчетности, Банк сильно увеличил темпы роста и усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана.

Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Банк показал прирост по всем финансовым показателям и достиг значительных положительных результатов:

- Активы банка выросли на 30% и составили 2,23 миллиарда манат, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны.

- Совокупный капитал банка увеличился на 30,6% и составил 184,8 млн. манат, превышая регулятивную норму более чем в 3,7 раза.

- Чистый процентный доход банка вырос более чем на 33%, достигнув 70,878 млн. манат

- Чистая операционная прибыль банка выросла на 52%, достигнув 33,386 млн. манат

- Депозитный портфель банка вырос на 39% и составил 1,49 миллиарда манат, что в очередной раз подтверждает доверие большого количества клиентов Банку Республика.

- Коэффициент адекватности капитала I уровня - 8.56% (норма 6%)

- Коэффициент адекватности совокупного капитала – 13.11%, (норма 12%)

- Коэффициент левереджа – 5.52% (норма 5%)

- Чистая прибыль банка увеличилась на 49% и составила 26,26 млн. манат.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен один из крупнейших финансовых институтов Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe).

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.