Будьте ближе к своей мечте с кредитом наличными до 50 000 AZN

Какие у вас планы на новый сезон? Yelo Bank предлагает потребительские кредиты наличными на выгодных условиях, чтобы поддержать реализацию ваших планов. Максимальная сумма кредита составляет 50 000 манатов со сроком погашения до 59 месяцев. Поручитель не требуется для сумм до 12-кратного размера заработной платы. Это предложение – реальная возможность осуществить ваши отложенные мечты!

Вам срочно нужен кредит, но нет времени приехать в отделение? Заказать потребительский кредит можно онлайн через приложение Yelo. Главное преимущество такого заказа – это автоматизированный скоринговый сервис, который обрабатывает заявку на кредит в течение 2 минут без участия сотрудника банка. Обладателям карты Yelo Bank кредит перечисляется на карточный счет. Клиентам, у которых нет карты Yelo, средства доставляются по адресу вместе с новой картой. И вам остается только реализовать свои планы с помощью этого кредита.

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!