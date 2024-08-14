Переводы за границу теперь без комиссии!

Радовать своих близких и друзей, живущих за границей, стало еще проще с приложением Yelo. Теперь вы можете отправлять деньги на карты иностранных банков или по номеру мобильного телефона напрямую из приложения. Гибкие и безопасные переводы имеют такие преимущества, как:

Моментальная транзакция: средства зачисляются на счет получателя в течение нескольких секунд после завершения транзакции. Сервис доступен круглосуточно, включая ночное время и выходные дни.

Высокая точность: осуществляя перевод по номеру мобильного телефона через приложение Yelo с картой Visa, вы можете быть уверены в точности и надежности каждого перевода.

Глобальный охват: переводите деньги в более чем 200 стран мира. Приложение Yelo также предоставляет удобный способ получать средства из-за границы.

До 31 августа у вас есть уникальная возможность отправлять деньги за границу без комиссии. Переводы как на мобильный номер, так и с карты на карту через карты Yelo Visa осуществляются без дополнительных оплат. Если у вас возникли вопросы по этой и другим акциям, вы можете обратиться в колл-центр по номеру 981 или посетить ближайший филиал Yelo для получения подробной информации.

Скачайте приложение Yelo: http://bit.ly/ylmbltb

У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах (https://www.yelo.az/az/individuals/cards/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

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