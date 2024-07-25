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25.07.2024 10:10

Отправляйте деньги за границу без комиссии через приложение Yelo!

Если вы часто осуществляете денежные переводы членам семьи, родственникам и друзьям, проживающим за рубежом, Yelo Bank объявляет для вас новую акцию, согласно которой вы не будете платить комиссию за переводы посредством карт Yelo Visa в мобильном приложении банка (Yelo App). Вы можете осуществлять эти переводы даже без банковских реквизитов – достаточно номера мобильного телефона для отправки денег за границу между картами Visa. Акция действует до 31 августа 2024 года.

Мобильное приложение Yelo Bank, которое упрощает жизнь своих клиентов за счет ряда цифровых услуг, позволяет осуществлять денежные переводы в более чем 200 стран мира. Вы можете быстро и безопасно отправить деньги на карты иностранных банков в любое время и в любом месте, просто введя данные получателя в приложении Yelo. Отправленные средства немедленно зачисляются на счет получателя. Помимо перевода денег за границу, по картам Yelo также можно получать деньги из-за границы. Если у вас есть вопросы об этой или других кампаниях, вы можете позвонить в колл-центр по номеру 981 или посетить любой филиал Yelo для получения дополнительной информации.

Чтобы загрузить приложение Yelo: http://bit.ly/ylmbltb

Вас интересуют международные денежные переводы? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

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