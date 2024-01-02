Кэмерон и Блинкен обсудили атаки хуситов в Красном море и гуманитарную ситуацию в Газе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном нападения на суда в Красном море и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

"Глава британского МИД и госсекретарь обсудили осуждение международным сообществом незаконных и неоправданных нападений боевиков-хуситов на торговое судоходство в Красном море", - говорится в пресс-релизе британского МИД.

Отмечается, что собеседники выразили готовность работать с партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности за обстрелы.

Помимо этого, Кэмерон и Блинкен подняли "вопрос об ухудшении продовольственной безопасности в секторе Газа и о срочной необходимости в значительном увеличении объема помощи гражданскому населению".

Накануне The Telegraph сообщило, что "Великобритания совместно с США разрабатывают планы потенциальных военных ударов по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене, чтобы противостоять их нападениям на судоходные маршруты".

Издание отмечало, что Великобритания может отправить фрегат королевских ВМС Lancaster в Красное море для поддержки уже находящегося там эсминца Diamond.