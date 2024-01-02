Кэмерон и Блинкен обсудили атаки хуситов в Красном море и гуманитарную ситуацию в Газе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном нападения на суда в Красном море и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.
"Глава британского МИД и госсекретарь обсудили осуждение международным сообществом незаконных и неоправданных нападений боевиков-хуситов на торговое судоходство в Красном море", - говорится в пресс-релизе британского МИД.
Отмечается, что собеседники выразили готовность работать с партнерами, чтобы привлечь хуситов к ответственности за обстрелы.
Помимо этого, Кэмерон и Блинкен подняли "вопрос об ухудшении продовольственной безопасности в секторе Газа и о срочной необходимости в значительном увеличении объема помощи гражданскому населению".
Накануне The Telegraph сообщило, что "Великобритания совместно с США разрабатывают планы потенциальных военных ударов по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене, чтобы противостоять их нападениям на судоходные маршруты".
Издание отмечало, что Великобритания может отправить фрегат королевских ВМС Lancaster в Красное море для поддержки уже находящегося там эсминца Diamond.
Алиев поздравил Бермудеса с Днем освобождения Кубы
Алиев отмечает рост авторитета Азербайджана на международной арене
Алиев: антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе в сентябре была неизбежной, мы ее провели и гордимся этим
Минздрав НАР направит около 180 тыс. манатов на подготовку ПСД Центра семейного здоровья
Нарушений на японских АЭС после землетрясений не зарегистрировано
Вступают в силу новые квоты и добровольные сокращения добычи ОПЕК+
Число жертв землетрясения в Японии превысило 50
Почти 3,5 млн россиян отдохнули в Анталье в 2023 году
Минтруда купит квартиры в регионах Азербайджана для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы