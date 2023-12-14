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Дальнее зарубежье 14.12.2023 13:41

В Британию прибыл американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2

ВВС США перебросили на авиабазу Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, сообщило в четверг издание The Aviationist.

Бомбардировщик, вылетевший с авиабазы Уайтмен в штате Миссури, после трансатлантического перелета приземлился в Великобритании накануне.

В соцсетях публикуются видео посадки самолета на британской авиабазе.

ВВС США пока не сообщает о целях и задачах размещения самолета в Европе.

С октября по ноябрь на британской авиабазе Фэрфорд были временно размещены четыре американских стратегических бомбардировщика B-1B Spirit.

За время пребывания в Британии самолеты совершили целую серию полетов, в том числе над Европой, включая Балтику, над Ближнем Востоком, Северной Африкой и Средиземным морем.

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Тэги: США, БОМБАРДИРОВЩИК, БРИТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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