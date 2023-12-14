В Британию прибыл американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2

ВВС США перебросили на авиабазу Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, сообщило в четверг издание The Aviationist.
Бомбардировщик, вылетевший с авиабазы Уайтмен в штате Миссури, после трансатлантического перелета приземлился в Великобритании накануне.
В соцсетях публикуются видео посадки самолета на британской авиабазе.
ВВС США пока не сообщает о целях и задачах размещения самолета в Европе.
С октября по ноябрь на британской авиабазе Фэрфорд были временно размещены четыре американских стратегических бомбардировщика B-1B Spirit.
За время пребывания в Британии самолеты совершили целую серию полетов, в том числе над Европой, включая Балтику, над Ближнем Востоком, Северной Африкой и Средиземным морем.
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