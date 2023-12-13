США и Великобритании ввели очередные санкции против ХАМАС

Власти США и Великобритании ввели новый пакет санкций против ряда "ключевых представителей" группировки ХАМАС, сообщили в среду в американском Минфине.
"Санкции направлены на ключевых представителей, которые поддерживают жестокий подход ХАМАС, представляя интересы группировки за рубежом и управляя ее финансами", - говорится в сообщении ведомства.
В нем указано, что Вашингтон "скоординировал" свои санкции с Лондоном.
В частности, в списках фигурируют физлица, которые, согласно Минфину США, базируются в Турции и Ливане.
7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления и боевые действия возобновились 1 декабря.
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