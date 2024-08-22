Мгновенная оплата обучения через приложение Yelo

Yelo Bank предлагает удобное решение для тех, кто готовится к новому учебному году. Теперь оплатить обучение в ведущих учебных заведениях страны можно прямо через мобильное приложение Yelo. Для этого достаточно выбрать раздел «Образование» в меню «Оплата», а затем ввести необходимые данные, предоставленные учебным заведением (ID студента, FIN-код родителя и т.д.). Всего за несколько кликов вы завершите оплату, не выходя из дома. Благодаря такому функционалу приложения Yelo, вы сможете больше времени посвятить своему ребёнку и его образованию.
Учебные заведения, поддерживающие данный сервис:
· ADA University
· Школа ADA
· Европейская азербайджанская школа
· ATL Academy
· Азербайджанский Британский Колледж
· Baku Oxford School
· Dunya School
· Лицей Kaspi
· Лицей Hədəf
· Национальная Авиационная Академия
· Онлайн экзаменационный центр
· Учебный центр 21-го века
Кроме оплаты обучения, в приложении Yelo можно оплатить коммунальные услуги, мобильную связь, парковку, жилье и домофон, государственные сборы, услуги гостиниц, доставки и многое другое — всего за несколько кликов.
Скачайте приложение Yelo: http://bit.ly/ylmbltb
Подробнее об услуге: http://bit.ly/tehsil-odenisleri или звоните по номеру 981.
У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах (https://www.yelo.az/az/individuals/online-services/tehsil-odenisleri/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
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